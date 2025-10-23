AK Yol Derneği Genel Başkanı Yusuf Aslan, Başkan Yardımcısı Fatih Dede ve Teşkilat Başkanı Muhammet Zeki Sivil, Kahta ilçesindeki sorunları yerinde inceleyerek halkın sesi olmayı sürdürüyor. Dernek heyeti, halkın yaşadığı sıkıntıları ve taleplerini bizzat yerinde gözlemleyerek ilgili makamlara iletiyor. Bu kapsamda, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Dr. İshak Şan ve Av. Mustafa Alkayış ile bir araya gelen AK Yol Derneği heyeti, halkın talepleri ve yaşanan sorunları detaylı şekilde aktardı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan AK Yol Derneği yetkilileri, çözüm odaklı bu çalışmaların, yerel yönetimlerle ve ilgili makamlarla koordineli biçimde yürütüldüğünü belirtti.

Dernek yetkilileri, 'halkın sorununu halkın makamına taşımak' anlayışıyla Kahta'da birlik, dayanışma ve hizmet ruhunu büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : PERRE