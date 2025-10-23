Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek verimi sağlamak ve taşkın risklerine karşı yerleşim alanları ile tarım arazilerini korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla her damla suya sahip çıktıklarını ifade eden DSİ, Besni ilçesinde başlattığı projeyle tarım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

540 Bin Dekar Arazi Toplulaştırılacak

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, parçalanmış arazi yapısı sorununu çözmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, 'Bu kapsamda 31 mahallede 540 bin dekar tarım arazisini toplulaştıracağız. Böylece makineli tarıma uygun hale gelen arazilerle çiftçilerimizin giderlerini azaltacak ve tarımsal gelirlerini artıracağız' dedi.

'Arazi Standartlarını Yükseltiyoruz'

Projede, tarla içi geliştirme faaliyetleriyle arazilerin standartlarının yükseltildiğini vurgulayan Balta, 'Makinalı tarıma engel olan yaklaşık 350 bin metreküp taşı toplayıp ekilebilir alan dışına taşıyacağız. Bu sayede hem ekilebilir alanımız artacak hem de arazi standartları yükselecek' diye konuştu.

'750 Km Tarla İçi Ulaşım Yolu Yapılıyor'

Çiftçilerin arazilere kolay ulaşımını sağlamak için projede 750 kilometre tarla içi ulaşım yolu ve 400 adet yol geçişi yapıldığını ifade eden Balta, 'Bu yollar sayesinde çiftçilerimizin tarlalarına ulaşımı daha konforlu hale geliyor' açıklamasını yaptı.

Şu ana kadar 305 kilometre tarla içi ulaşım yolu tamamlanırken, 75 bin metreküp taşın toplanarak arazi dışına nakledildiğini belirten Balta, 'Hedefimiz 2026 sonuna kadar tüm parselasyon ve imalatları tamamlayıp çiftçilerimize yeni tapularını teslim etmek' dedi.

Kaynak : PERRE