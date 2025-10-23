DEM Parti'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 2011 yılında Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına gerekçe gösterilen davadan beraat etti. Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Türk'ün sözlerinin ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmetti.

Ahmet Türk hakkında, 28 Mart 2011'de Siirt'te yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle 2022 yılında 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın karar duruşması bugün Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Türk, duruşmaya Mardin Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden avukatlarıyla birlikte katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Türk'ün cezalandırılmasını talep ederken; savunmayı yapan avukatlar Erdal Kuzu ve Tahar Erdem, müvekkillerinin siyasetçi olduğunu ve 2011 yılında yaptığı bir konuşmadan dolayı yeniden yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Avukat Erdal Kuzu, aynı konuşmayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 yılında 'takipsizlik' kararı verdiğini hatırlatarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararı yok sayarak yeni bir iddianame düzenlemesinin yasal olmadığını belirtti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Türk'ün açıklamalarının suç unsuru taşımadığını ve demokratik bir toplumda ifade özgürlüğü sınırlarında kaldığını belirterek beraat kararı verdi.

Öte yandan Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024'te Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

