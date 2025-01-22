Can Kaybı Artıyor

Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 76 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak yapılan DNA testleri sonrası can kaybının 79’a yükseldiği bildirildi. Olayın ardından, mağdurların kimlik tespiti ve yangının nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

11 Kişi Gözaltına Alındı

Yangına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Grand Kartal Otel’in işletme sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Belediyeden "Yangın Yeterlilik Belgesi" İddiası

Olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha ortaya çıktı. Bolu Belediyesi’nin, yangından 19 gün önce otelin restoranı için "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre uygundur" ifadelerinin yer aldığı bir yangın yeterlilik belgesi düzenlediği öğrenildi. 2 Ocak 2025 tarihli bu belge, otelde açılmak istenen 70 metrekarelik bir kafe restoran için hazırlanmıştı.

Soruşturma Derinleşiyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hem yangının çıkış nedenini hem de ihmalleri araştırmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Alanında uzman bilirkişi heyetleri tarafından yürütülen incelemelerde, otelin yangın güvenliği standartlarına uyup uymadığı da detaylı bir şekilde inceleniyor.

Facianın ardından, yetkililere ve işletmeye yönelik eleştiriler artarken, ihmallerin zincirleme bir şekilde faciaya yol açtığı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu. Bolu Belediyesi’nin verdiği yangın yeterlilik belgesi ve itfaiye birimlerinin hazırlıklarıyla ilgili tartışmalar sürerken, mağdur aileler adalet çağrısında bulunuyor.

Kaynak : PHA