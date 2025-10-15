Adıyaman Fen Lisesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bir ilk olma özelliği taşıyan MUN (Model United Nations) konferansına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Genç diplomatlar, Birleşmiş Milletler simülasyonu kapsamında dünya sorunlarını tartışacak, çözüm önerileri geliştirecek ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda küresel bakış açılarını güçlendirme fırsatı bulacak.

Bölgedeki birçok okuldan öğrencilerin katılması beklenen konferans, gençlerin uluslararası arenada söz sahibi olabilmeleri için önemli bir adım olacak.

Projeyi yürüten öğrenciler Meryem Aslan ve Asya Tüysüz, Okul Müdürü Mehmet Akif Tekintaş ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'u ziyaret ederek hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

Kaynak : PERRE