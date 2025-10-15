Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak için kendi öz kaynaklarıyla aldığı 2 yeni arazözü Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine dahil ederek hizmete sundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve gelmesiyle birlikte çöp toplama ve temizlik hizmetlerinde ihale sistemi sona erdirilerek tüm çalışmalar belediye bünyesinde yürütülmeye başlandı. Araç filosunu düzenli olarak yenileyen belediye, hizmet kalitesini yükseltirken mali sürdürülebilirliği de güçlendiriyor.

Hizmete kazandırılan 2 yeni arazöz, şehir genelinde yıkama, sulama ve su taşıma çalışmalarında görev alacak. Yeni araçlarla temizlik hizmetlerinin daha hızlı, etkili ve planlı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Başkan Tutdere, yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehirde yaşamlarını sürdürebilmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araç ve ekipmanlarını sürekli olarak yeniliyor ve geliştiriyoruz. Belediyemizin öz kaynaklarıyla temizlik filomuza kazandırdığımız bu iki yeni arazözle birlikte hizmet kapasitemizi önemli ölçüde artırmış olduk. Bu yatırımlar, bir yandan hizmet kalitesini yükseltirken diğer yandan da belediyemize ekonomik tasarruf sağlayacak. Temiz bir Adıyaman için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE