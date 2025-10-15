Adıyaman Belediyesi, kentte tarımsal üretimi teşvik etmek ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla belediyeye ait 10 bin metrekarelik alanda sebze ekimine başladı. Üretilen sebzeler, belediye tarafından oluşturulacak tanzim satış noktalarında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda damla sulama sistemi döşenerek ilk tohum ve fideler toprakla buluşturuldu. Yenimahalle'de bulunan 10 dönümlük alanda gerçekleştirilen ilk etap ekim çalışmaları kapsamında tere, roka, maydanoz, soğan, marul ve ıspanak tohumları toprağa ekildi. Belediye, ilerleyen dönemlerde bu üretim modelini farklı ürünlerle genişletmeyi planlıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekim alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve belediyeye ait atıl durumdaki alanların üretime kazandırılmasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemine dikkat çekti.

Başkan Tutdere, 'Belediyemize ait atıl alanları üretime kazandırarak kendi sebzemizi üretecek ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize uygun fiyata ulaştıracağız. Tarımsal üretimi destekleyen bu uygulamalarla hem tasarrufu hem de verimliliği ön planda tutuyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE