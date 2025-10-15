Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Ticaret Bakanlığının görev ve sorumluluk alanına giren dış ticaret, iç ticaret ve gümrüklerdeki son gelişmeler ile bu alanlarda atılan adımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan 'Türkiye Yüzyılı, Ticaretin Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda üretim, ihracat ve yatırım alanlarında istikrarlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı. Bakan Bolat, küresel ticaretteki etkinliğin artırılması ve pazar çeşitliliğinin genişletilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

İç piyasada adil, dengeli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapının inşası için denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Bakan Bolat, piyasa seyrini olumsuz etkileyecek eylemlere karşı önlemlerin artırıldığını ve tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak emekliler, üreticiler, çiftçiler, esnaf ve sanatkarlar, KOBİ'ler, girişimciler, sanayiciler ve ihracatçılara destek vermeye devam edeceklerini belirten Bakan Bolat, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE