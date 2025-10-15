Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak, jandarma abileri ve ablalarıyla kaynaşmalarını sağlamak, Jandarma Genel Komutanlığının imkân ve kabiliyetlerini tanıtmak amacıyla Şehit Taha Uluçay İlkokulu ve Vartana Vatan İlkokulunda tanıtım ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe toplam 550 öğrenci katıldı. Faaliyet kapsamında jandarma araçları, malzemeleri ve trafik ekipmanları tanıtıldı. Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ve trafik eğitim parkurunda; trafik ışıkları, yaya ve okul geçitleri, servis aracı kuralları ile kaldırımda güvenli yürüme konularında öğrencilere eğitim verildi.

Jandarma Köpek Unsuru tarafından gerçekleştirilen gösteri ise öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Etkinlik boyunca öğrenciler hem eğlenerek öğrendikleri keyifli bir gün geçirdi hem de jandarma teşkilatını yakından tanıma fırsatı buldu. Gün sonunda öğrencilere 'Trafik Jandarması Okul Yolunda' adlı okuma kitabı ile Trafik Jandarması Boyama Kitabı hediye edildi.

Kaynak : PERRE