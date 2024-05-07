İstanbul Boğazı'nda Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli gemi çalışmalar sonucu kurtarıldıİSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle sabah saatlerinde çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyurmuştu.

Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edilmişti.

Sahil Güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

KURTARILAN GEMİ AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ

Kurtarma çalışmalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karaya oturan geminin kurtarıldığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkorlerce Ahırkapı demir bölgesine çekildiği bildirildi.