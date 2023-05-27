Adıyaman K-1 Sanko Konteyner kentte yapılan ve 13 yaş üstü tüm sporseverlere açık olan turnuva yoğun ilgi gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu şehirlerde konuşlanan Yeşilay etkinlik tırları, depremzede çocuklar ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yeşilay gönüllüleri tarafından tırlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra planlanan sportif etkinlikler kapsamında ilk olarak Adıyaman’da Bocce Turnuvası düzenlendi.

3 gün boyunca devam eden ve farklı yaş gruplarından yaklaşık 200 kişinin katılım sağladığı müsabakaların ardından yapılan final karşılaşmaları ile dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.



Kaynak : PHA