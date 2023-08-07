Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında Adıyaman Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel gereksinimli bireyler için engelleri ortadan kaldırmaya yönelik açılan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalara devam ediliyor. Adıyaman Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi’ne sosyal hizmet aracı hediye edildi. Özel çocukların sosyal gelişim ve becerilerini arttırmaya yönelik yapılan hizmetleri her zaman destekleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç; Birleşmiş Milletler Undp Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, İnsani Yardım Sorumlusu Fcdo, Ukaid Mihalis Papamichail, Undp Portfolyo Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, Undp Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ile beraber Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki sergiyi ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları inceleyen Başkan Kılınç ve beraberindeki temsilciler öğrencilerle sohbet ederek keyifli vakit geçirdiler.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde devam ettirdiğimiz en önemli hizmetlerimizden biri Engelsiz Yaşam Merkezimiz. Buradaki öğrencilerimiz bizler için çok kıymetli ve onların sosyal becerilerini geliştirmek ve toplumsal uyumlarını kolaylaştırmak adına çalışmaya devam ediyoruz. Bugünde Belediyemiz ve Birleşmiş Milletler iş birliği ile beraber, öğrencilerin ulaşım sorununu kolaylaştırması ve çeşitli aktivitelerin yapılmasını arttıracak olmasından dolayı bu anlamlı hediye için Birleşmiş Milletler Temsilcileri’ ne teşekkürlerini iletiyorum.” şeklinde sözlerini ifade etti.



Kaynak : PHA