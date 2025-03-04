Başkan Tutdere: “Binevler Artık Resmi Olarak Belediyemizin Sınırlarında”

Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Binevler’de yaşayan vatandaşların referandum yaparak belediye sınırlarına katılmak için başvuruda bulunduklarını belirtti.

"Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında yer alan Binevler, AFAD konutları olarak inşa edildi ve deprem sonrası yaklaşık 3 bin 500 vatandaşımız burada yaşamaya başladı. Ancak bölge, köy sınırlarında olduğu için İl Özel İdaresi hizmet götüremiyor, altyapı ve yol gibi temel ihtiyaçlar karşılanamıyordu. Bu yüzden bölge sakinleri, belediyemize bağlanmak istediklerini belirterek referandum yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, talebin yasal kriterlere uygun olduğu görüldü ve Adıyaman Valiliği de süreci destekleyen bir yazı gönderdi." dedi.

Belediye Hizmetlerinden Tam Kapsamlı Yararlanacaklar

Başkan Tutdere, Binevler’in zaten belediyenin bazı hizmetlerinden yararlandığını ancak yasal sınırlar içinde olmaması nedeniyle bazı hizmetlerin tam anlamıyla sağlanamadığını vurguladı.

"Binevler’de çöpler düzenli olarak toplanıyor, park düzenlemeleri yapılıyordu. Ancak yasal olarak belediye sınırlarında olmadığı için bazı hizmetlerde eksiklikler yaşanıyordu. Bugün yapılan meclis oylamasıyla, Binevler artık belediyemizin sorumluluk alanına resmen girdi ve TPAO Mahallesi’ne bağlandı. Bu kararın Adıyaman’a ve Binevler’de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik Çalışmalar Başlatılacak

Kararın ardından, planlama, bütçe ve yazı işleri müdürlüklerinin gerekli teknik ve hukuki düzenlemeleri mevzuata uygun şekilde tamamlayacağı belirtildi. Bu süreçle birlikte Binevler sakinleri, Adıyaman Belediyesi’nin tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanabilecek.

Binevler’in belediye sınırlarına dahil edilmesi, bölgedeki yol, su, kanalizasyon, ulaşım ve diğer belediye hizmetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde sağlanmasını mümkün kılacak. Bu gelişmeyle birlikte, bölge sakinlerinin uzun süredir talep ettiği altyapı ve kentsel hizmetlerde iyileştirme sürecinin hızlandırılması bekleniyor.

Kaynak : PHA