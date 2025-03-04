"Terörle İlgili Belirsizlikler Devam Ediyor"

Uzun süredir terörle mücadelede atılan adımları yakından takip ettiklerini belirten Alsan, bu süreçte çelişkili açıklamaların ve farklı siyasi tutumların kamuoyunda huzursuzluk yarattığını ifade etti. "Kim ne söylüyor, hangi strateji izleniyor, devletin ve milletin önüne nasıl bir yol haritası konuluyor?" sorularının yanıt beklediğini dile getiren Alsan, sürecin yönetilme biçiminin toplumda büyük bir kafa karışıklığı yarattığını belirtti.

"Ne oluyorsa oluyor, ne konuşuluyorsa konuşuluyor. Ancak her gün evimize huzursuz girip, her gün evimizden huzursuz çıkmamıza sebep olan bir süreç gözlerimizin önünde işliyor ve işletiliyor. Devletin gücü ve kararlılığı tartışılmaz, ancak yöneticilerin bu süreci nasıl yönettiği konusunda toplum net bir cevap bekliyor."

"Seçim Sürecinde Söylenenlerle Bugün Yapılanlar Çelişiyor"

Geçtiğimiz seçim sürecinde siyasi partilerin terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddia edilen yapılar hakkında net bir tutum sergilediklerini hatırlatan Alsan, bugün gelinen noktada çelişkili söylemlerin ortaya çıktığını dile getirdi. Özellikle hükümet kanadının seçim öncesi Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) ve Kandil bağlantısını eleştirdiğini, ancak bugün farklı bir politika izlediğini belirtti.

"Seçim sürecinde, ‘Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacak mısınız, Osman Kavala’yı serbest bırakacak mısınız, Abdullah Öcalan’ı da serbest bırakacak mısınız?’ diye soranlar, bugün farklı bir dil kullanıyor. Devletin en yüksek makamına aday olan kişiler için bu suçlamalar yapılırken, şimdi aynı makamlardan Öcalan'la ilgili tartışmalar yürütülüyor. Bu çelişkiler milletimizin kafasında soru işaretleri oluşturuyor."

Alsan, seçim sürecinde terörle mücadele konusunda sert söylemler kullanıp, bugün terörle bağlantılı isimlerle iletişim kurmanın, toplumsal güveni zedelediğini belirtti.

"Altılı Masa ve Terörle Mücadele Algısı"

Anahtar Parti İl Başkanı, seçim sürecinde muhalefetin HDP ile ilişkilendirilerek sert eleştirilere maruz bırakıldığını, ancak iktidarın bugün benzer ilişkiler içinde olduğunun görüldüğünü vurguladı.

"Altılı Masa için seçim sürecinde ‘HDP masanın altında ve üstünde’ denildi. HDP’nin Kandil’in siyasi uzantısı olduğu iddia edildi. Şimdi ise geçmişte yapılan suçlamaların tersine, farklı bir ilişki yönetimi görüyoruz. Eğer bu süreç doğru bir stratejiyle yönetiliyorsa, millete açık ve net anlatılmalıdır. Eğer geçmişte Altılı Masa’ya yöneltilen suçlamalar doğruysa, bugün yapılanlar nasıl açıklanacak?"

"Öcalan’a Tecrit Kaldırılacak mı?"

Alsan, son dönemde bazı çevreler tarafından dile getirilen "Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması" söylemlerine de sert tepki gösterdi.

"Öcalan için ‘tecrit kaldırılsın’ diyenlerin sesinin yükseldiğini görüyoruz. Demokratikleşme adı altında, ‘Anadilde eğitim’ söylemi, ‘Kürtlerin asimilasyonu son bulsun’ gibi talepler, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden bir sürecin kapısını aralayabilir. Bu noktada hükümetin, devletin ve siyasi partilerin tutumlarını netleştirmesi şarttır."

"Hükümetin ve Muhalefetin Tutumu Birbirine Yaklaşıyor"

Alsan, son dönemde iktidar ve muhalefetin terörle mücadele konusunda birbirine yakın açıklamalar yaptığını, bunun ise siyasi arenada bir belirsizlik oluşturduğunu ifade etti.

"Bir zamanlar Altılı Masa’yı terör örgütüyle bağlantılı göstermek için büyük çaba sarf edenler, bugün HDP ile aynı çizgide açıklamalar yapıyor. Seçim sürecinde Kandil ile bağlantılı olduğu iddia edilen yapılar bugün rahat bir şekilde politika belirleyebiliyor. İktidarın seçim öncesi söylemleriyle, bugün izlediği politikalar arasındaki çelişkiyi milletimiz sorgulamaktadır."

"Türkiye, Terörle Pazarlık Yapmaz!"

Terörle mücadelede kesin tavır alınması gerektiğini vurgulayan Alsan, geçmişte yaşanan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Devlet güçlüdür. Terör örgütleriyle pazarlık yapmaz, onlara taviz vermez. PKK, Kürt halkının temsilcisi değildir! PKK, emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapan bir örgüttür. Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve egemenliği, bu tür örgütlerle pazarlık yapmayı gerektirmez."

Alsan, özellikle dış güçlerin Ortadoğu’daki planlarının bir parçası olarak PYD'ye destek verildiğini, bu süreçte Türkiye’nin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

"Amerika’nın PYD’ye silah desteği verdiği ortadadır. Bu desteğin amacı Türkiye’yi zayıflatmak ve bölgedeki dengeleri değiştirmektir. Türkiye’nin bu süreçte güçlü bir duruş sergileyerek, ülkenin üniter yapısını ve bütünlüğünü koruması gerekir."

"Türk Milleti Endişeli"

Son olarak, hükümetin ve muhalefetin terörle mücadelede çelişkili açıklamalar yapmasının, toplumda endişeye yol açtığını belirten Alsan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda herkes mutlu görünüyor. HDP, CHP, MHP, AK Parti… Peki, millet neden mutlu değil? Şehit aileleri neden huzursuz? Evlatlarını kaybeden anneler neden kendilerini kandırılmış hissediyor? Eğer bu süreç doğru bir şekilde yönetiliyorsa, millete anlatılmalı. Eğer yanlış bir politika izleniyorsa, bu yanlıştan dönülmelidir."

Alsan, Türkiye’nin terörle mücadelesinde net bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin ve siyasetin millete karşı şeffaf olması gerektiğini belirtti.

Kaynak : PHA