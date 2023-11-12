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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gürcistan’ın Kutaisi kentinde 8-14 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenen 24 ülkeden 92 öğrencinin katıldığı; 7. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden öğrencilerin 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığını bildirdi.

Kacır, 29 Ekim-03 Kasım 2023 tarihlerinde Slovenya’nın Maribor şehrinde 17 ülkeden 74 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 30’uncu Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanıldığını ifade etti.

7’NCİ AVRUPA GENÇ BİLGİSAYAR OLİMPİYATI

Türkiye’nin 7. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’nda bir kez daha teknolojideki üstün yeteneklerini kanıtladığını belirten Kacır, “Genç bilim insanlarımızın bu uluslararası platformda elde ettiği 1 gümüş ve 3 bronz madalya gurur verici. Ülkemizi temsil eden İbrahim Hanif Çeker'i gümüş madalyasıyla, Adnan Akdoğan, Kerem Bozkaya ve Mehmet Kaan Avcı'yı ise bronz madalyalarıyla gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BAYRAĞIMIZ GURURLA DALGALANIYOR

TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanlarının katıldıkları tüm yarışmalarda başarılarıyla bayrağımızı gururla dalgalandırdığını kaydeden Bakan Kacır, bakanlığın resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Bu kapsamda 4 öğrencimizin katıldığı 30’uncusu düzenlenen Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda milli takımımız 2 Gümüş ve 2 Bronz madalya kazandı. Ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden; Mert Köksal ve Cengiz Eray Aslan Gümüş madalya, Berke İnan Tol ve Çağan Ahmet Yanmaz bronz madalya kazandı" dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, teknolojide öncü bir ülke olunmasını hedeflendiğini belirten Bakan Kacır, “Gençlerimizin bu olimpiyatta gösterdikleri başarılar, ülkemizin bu hedeflere ulaşmak için ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Gençlerimizin bu başarıları, geleceğimizin parlak olduğunun bir göstergesi" diye konuştu.