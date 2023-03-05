Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle etkilenen illere yardım seferberliği sürerken, Pazaryeri ilçesinde hayırsever vatandaşlardan temin edilen yakacak odunlar deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Pazaryeri Belediyesi'nin başlattığı yakacak odun desteği için vatandaşlar, evlerinde ve tarlalarındaki odunları kesip deprem bölgelerine yollamak için belediye garajına getiriyor.

Depremzede vatandaşların hep yanında olduğunu söyleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Adıyaman Besni’deki kardeşlerimiz üşümesin diye hazırladığımız odunlar yola çıktı. Yaralarımızı birlikte saracağız. Pazaryeri halkımıza duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Deprem bölgelerine desteklerimiz sürecektir. Allah böyle felaketlerden korusun” diye konuştu.