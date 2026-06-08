Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hasat sırasında biçerdöverden düşerek aracın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada arpa hasadı yapan 44 yaşındaki Ekrem Arslan, henüz bilinmeyen nedenle çalıştığı biçerdöverden düşerek aracın altında kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.