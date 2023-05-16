14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın liderleriyle bir araya geldi.

İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs sürecine doğru giderken atılacak adımlar yapılacak çalışmalar ve 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi de gerçekleştirdi.

https://twitter.com/iletisim/status/1658477755250651138

İletişim Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'la da bir araya gelmesi bekleniyor.