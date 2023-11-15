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Hatay Merkez Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kulüp Başkanı Metehan Adıgüzel ve Besni’den yaklaşık 60 kişilik taraftar takip etti. Maçı başından sonuna domine eden Besni Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı ilk seti 26-24 ikinci seti 27-25 ve son seti 25-15’lik sayılarla alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Liginde yoluna kayıpsız devam eden Besni’nin Sultanları oynadığı etkili oyunla da taraftarın beğenisini toplamaya devam ediyor. Son aldığı galibiyetle 15. Grupta lider konumda olan voleybol takımı önümüzdeki hafta ise Besni Kapalı Spor Salonunda Zeugma Spor’u konuk edecek.



Kaynak : PHA