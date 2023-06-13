Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş elde edilen başarı ile Adıyaman ve Besni’nin gururu olan Berfin Polat’ı tebrik etti.

Konuyla ilgili konuşan Keleş; “2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında 6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Sivas’ta yapılan Okullar arası Yıldızlar Muay-Thai Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden Besni Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Berfin Polat’ın başarısı ilimiz için mutluluk ve gurur vericidir.

Özellikle deprem sürecine rağmen antrenmanlarını aksatmadan çalışan Besnili sporcumuzun bu başarısı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Şampiyonu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerine, kendilerini destekleyen ailelerine ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



Kaynak : PHA