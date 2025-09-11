Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Korupınar Mahallesi Uzay Çatı İş Merkezi içerisinde bulunan oto yıkama işletmesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Mazlum Korkmaz ile iş yeri sahibi Mustafa Bolu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Bolu, belindeki tabancayla Korkmaz’a ateş etti.

Kurşunların vücuduna isabet ettiği Korkmaz, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Korkmaz, ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mustafa Bolu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA