Adıyaman’ın Besni ilçesi kaymakamlığı ve Besni belediyesi işbirliğinde Bağ bozumu etkinliği düzenleniyor. 29 Ağustos Perşembe günü saat 10:00’da başlayacak olan bağ bozumu şenlikleri Atmalı Köyü çıkışında yapılacak. Yarışmada Peygamber Üzümü, Ağ üzümü, serpenekıran üzümü, kızlartahtası üzümü çeşitlerinin yarışacağı belirtildi. Üzüm yarışmasına katılmak isteyenler, 25 Ağustos 2024 tarihine kadar ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Başvuru yeri ise Atmalı Köyü çıkışı olarak belirtildi.

Öte yandan Bağ Bozumu Etkinliği ve ödüllü üzüm yarışmasının, Besni'nin tarım potansiyelini tanıtmak, üreticileri desteklemek ve yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak : PHA