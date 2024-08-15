Adıyaman Belediyesi, depremzede vatandaşların moralini yükseltmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla ‘Alaturka Gecesi’ konseri düzenledi.

Türmüz Yolundaki K-19 Konteyner Kent’te gerçekleştirilen konserde, Belediye Konservatuarı hocalarından Sedat Şahin’in önderliğinde kurulan ve 8 kişiden oluşan ‘Sedat Şahin ile Adıyaman Müzik Topluluğu’, "Alaturka Gecesi" adıyla sahne aldı. Topluluğun seslendirdiği Türk sanat müziği eserleri, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Konteyner kent sakinleri, söylenen şarkılara coşkuyla eşlik etti ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin kültürel değerleri yaşatmak ve geleneksel müziği unutturmamak açısından önemli olduğunu belirtti.

Depremzede vatandaşlar için düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ise, vurgulayarak, "Bu tür konserlere gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak : PHA