Toplantıda, kırsal kalkınmadan altyapıya kadar birçok konuda çözüm odaklı görüşmeler yapıldı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kamu hizmetlerinin etkin sunumu ve yerel ihtiyaçların tespiti amacıyla muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, il protokolü ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplumsal hayatın temel yapı taşlarından olan muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda, köy ve mahallelerin ihtiyaçları, talepleri ve sorunları ele alındı. Muhtarlar tek tek söz alarak yerleşim yerlerine dair öncelikli konuları dile getirdi.

Sohbet havasında geçen toplantıda; kırsal konut projeleri, eğitim, sağlık, tarım, altyapı, üstyapı, yol yapımı ve içme suyu gibi sosyal alanlara yönelik talepler masaya yatırıldı. Muhtarlar tarafından iletilen konular, ilgili kurum amirleri tarafından not alınarak çözüm önerileri değerlendirildi.

Vali Dr. Osman Varol, vatandaşlara en yakın idari birim olan muhtarlarla yapılan istişarelerin önemine dikkat çekerek, “İlimizi ve ilçelerimizi yeniden inşa ettiğimiz bu süreçte, muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizim için yol gösterici. En ücra köşeye kadar vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmanın gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz,” dedi.

Toplantı sonunda, muhtarlarla iş birliği içinde yürütülecek projelerin takibi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak : PHA