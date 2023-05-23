İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu Yeniköy Zormağara Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren O.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli yol kontrolünde 1 motosiklet şase numarası silinmiş olarak yakalandı. Jandarma çalıntı motosikletlere el koyarken, gözaltına alınan O.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak : PHA