Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerinin koordinasyonunda düzenlenen, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere yönelik seminer ve tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikatta senaryo gereği, KBRN tehditlerine karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmayı ve toplum güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Tatbikat sırasında, gerçeğe uygun kimyasal patlama yapılarak kurtarma tatbikatıyla canlandırmalar yapıldı.

Tatbikata Sağlık ekipleri, AFAD, Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri destek verdi.

Tatbikata ilişkin bilgi veren Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli, 2024 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında, turuncu kod KBRN tatbikatını düzenlediklerini belirtti.

KBRN vakalarında hastaya müdahale edilirken kişisel koruyucu donanımların giyilmesi ve hastaların arındırılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Helli, tatbikatta hastayı KBRN ajanından arındırma sürecinde tazyikli su ve sabun ile dezenfeksiyon işlemi uyguladıklarını aktardı.

KBRN tatbikatlarının önemine değinen Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, ise her türlü olaya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, yaşanabilecek KBRN olaylarına karşı çalışanların bilgilerinin sürekli güncel olması gerektiğini ve tatbikata katılanları tebrik ederek, başarılar diledi.



Kaynak : PHA