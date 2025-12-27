Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen iki ayrı iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı.

İlk olay, bir inşaatta çalışma sırasında yaşandı. İnşaatın 5'inci katından düşen kereste, işçi İbrahim İ.'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle İbrahim İ., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İkinci olay ise başka bir inşaatta meydana geldi. İşçi Mehmet A., çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek yaralandı. Yaralı işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE