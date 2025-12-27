Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşanan iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Cirit Meydan Mahallesi Kozluca mevkiinde meydana geldi. Mustafa A. idaresindeki 06 EAP 174 plakalı otomobil ile Selvi T. yönetimindeki 02 DZ 880 plakalı otomobilin çarpışması sonucu her iki sürücü ile araçta bulunan M.T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar G. idaresindeki 02 AEY 198 plakalı otomobil ile Beytullah K. yönetimindeki 02 AFP 425 plakalı otomobilin çarpışması sonucu her iki sürücü ile araçta bulunan Sude G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE