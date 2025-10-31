Edinilen bilgiye göre, Besni'de Hastane Kavşağı ile Üçgöz Köyü yolu üzerinde, seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 06 DJ 4781 plakalı araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, olay yerine intikal eden Besni Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Kaynak : PERRE