MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Komite Başkanları ile birlikte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etti. Başkan Sadıkoğlu, Bursa Model Fabrika'da yürütülen örnek uygulamaların, yakın zamanda faaliyete geçecek Malatya Model Fabrika'da da uygulanacağını söyledi.

Heyet, yalın üretim ve dijital dönüşümün uygulamalı adımlarını yerinde gözlemleyerek Malatya'da başlatılacak Model Fabrika için önemli tecrübeler edindi.

'Malatya Model Fabrika'yı Faaliyete Geçireceğiz'

Başkan Sadıkoğlu, ziyaretle ilgili açıklama yaparak, 'Oda olarak projesini hazırlayıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunduğumuz Model Fabrika projemizde sona yaklaştık. Fırat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle 2. OSB'de inşa çalışmalarını tamamladığımız fabrikamızı deprem nedeniyle geciktirmek zorunda kaldık. Bursa Model Fabrika'yı ziyaret ederek edindiğimiz tecrübeler, Malatya Model Fabrika için büyük kazanım sağlayacak' ifadelerini kullandı.

MTSO heyeti ayrıca Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi, Enerji Verimliliği Merkezi, Laboratuvarlar, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ile Mutfak Akademisi gibi birimlerde yürütülen çalışmaları da inceledi.

Projeler İş Dünyasına Örnek Olacak

Başkan Sadıkoğlu, yapılan ziyaretlerin MTSO'nun projelerine örnek teşkil edeceğini vurgulayarak, 'İş dünyasının nitelikli insan kaynağı, üretim verimliliği ve teknolojik dönüşümüne katkı sunan bu uygulamaları yerinde görmek oldukça verimli oldu. Malatya iş dünyasının üretim kabiliyetini ve teknolojik dönüşümünü güçlendirmek için ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz' dedi.

Meclis Toplantısı ve Tarihi Çanakkale Ziyareti

MTSO heyeti, Bursa ziyaretinin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü Çanakkale'ye giderek Ekim ayı Meclis toplantısını burada gerçekleştirdi.

Toplantının ardından tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret eden heyet, Namazgah Tabyaları, Seyit Onbaşı Şehitliği, Soğanlıdere ve Şahindere Şehitlikleri, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezini gezdi.

'Çanakkale, Milletimizin Varoluş Çığlığıdır'

Başkan Sadıkoğlu, Çanakkale ziyaretiyle ilgili olarak, 'Çanakkale, bir milletin varoluş çığlığının duyulduğu yerdir. Burada yalnızca mermiler çarpışmadı; inanç, vatan sevgisi ve fedakârlık göğe yükseldi. 253 bin şehit verilmesine rağmen, milletimizin cesareti ve imanıyla yazılan büyük destanı bir kez daha yüreklerimizde hissettik. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE