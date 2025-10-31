Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nin bağlantı yollarında asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

'Ekiplerimiz Şehrin Dört Bir Yanında Sahada'

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte Esentepe Mahallesi'nde, özellikle Esentepe, Narlıkuyu ve İndere bağlantı hattında asfalt serim işlemlerini sürdürüyoruz. Burası, ulaşım açısından oldukça önemli bir güzergâh. Şehit Cem Özgül Ortaokulu'nun da bulunduğu bu aks üzerindeki trafik akışını rahatlatmak için çalışıyoruz. Bir taraftan Sümerevler'de, diğer taraftan Esentepe'de çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında hem asfalt serimi hem de yama çalışmaları yaparak Adıyaman'ın yollarını yeniliyor' dedi.

Kış Öncesi Üstyapı Hazırlıkları Hızlandı

Kış mevsimi öncesinde üstyapı hazırlıklarının hızla sürdüğünü vurgulayan Başkan Tutdere, 'Kış gelmeden açtığımız tüm noktaları kapatarak, Adıyaman'ın üst yapısını daha sağlıklı hale getireceğiz. Vatandaşlarımız için yolları daha güvenli ve konforlu bir hale getiriyoruz. Söz verdiğimiz gibi; halkımız için, Adıyaman için çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz günün 24 saati büyük bir özveriyle sahada, şehrimizin yaralarını hızla sarıyor. Adım adım geleceğe daha güçlü bir Adıyaman hazırlıyoruz. Bu süreçte emek veren tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE