Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen bir olayla bağlantılı olarak aranan F.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, F.A.'nın 'kasten adam öldürme' suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE