Besni İlçe Stadı'nda oynanan PLAY-OFF karşılaşmasında taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken, İlçe Kaymakamı Çağlar Partal da tribünlerden müsabakayı takip etti. Mücadele, Besni Spor'un 5-0'lık skoruyla sona erdi.

Lider durumda bulunan Ponto MK Gergerspor ile aralarında 3 puanlık fark bulunan ikinci sırada yer alan Besni Spor, aldığı 3 puanla zirve yarışına devam ediyor. Birinci Amatör Küme Play-Off müsabakaları sonucunda şampiyon olacak takım, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Adıyaman Belediyespor ile karşılaşacak. Kazanan taraf ise 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de Adıyaman'ı temsil edecek.

Maç sonrası Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Besni Spor. Kendi sahamızda Gölbaşı Spor'a karşı 5-0 gibi bir skorla galip gelen Besni Sporumuzu, futbolcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA