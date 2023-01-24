Geçtiğimiz hafta Adıyaman 1. Amatör Kümede ligin ikinci yarısı start almasıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Besni Spor, ligin 13. Haftasında deplasmanda 1958 Gölbaşıspor’a konuk oldu. Karşılaşma her iki takımında karşılıklı ataklarıyla kıyasıya bir mücadeleye dönüştü. Karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmayınca ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarı oyunun kontrolünü eline alan Besni Spor gol perdesini 55. Dakikada Taner Öztürk ile açtı. Bu golden dakikalar sonra Serkan Oğul’un ayağından bir gol daha bulan Besni Spor 2-0 öne geçerken Gölbaşıspor’un karşılık vermesi uzun sürmedi ve 65. Dakikada farkı bire indirdi. Oldukça çekişmeli geçen maçta Gölbaşıspor 75. Dakikada bir gol bularak skoru eşitlemeyi başardı. Ancak bu golden sonra galibiyet için bastıran Besni Spor, Seydi Arslan ve Abidin Han ile birer gol daha bularak farkı yeniden ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Besni Spor sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu skorla üç puanı hanesine yazdıran Besni Spor önümüzdeki hafta ise Özyediyamanspor ile karşılaşacak.