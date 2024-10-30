Başkan Alkan, konuşmasında hem Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu hem de Besni’nin yeniden inşası için sürdürülen çalışmaları detaylandırdı.

“Cumhuriyet Bayramı’nı Coşkuyla Kutluyoruz”

Cumhuriyet Bayramı’nın önemine vurgu yapan Başkan Alkan, “Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel günümüzde Cumhuriyetimizin coşkusunu, Adıyaman Valiliğimizin düzenlediği resepsiyonla taçlandırmış bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerlere sahip çıkarak nice yıllara ulaşmayı diliyorum,” ifadelerini kullandı.

“Depremin Yaralarını Sarmak İçin Çalışıyoruz”

6 Şubat depreminde Besni ve çevresinin büyük hasar gördüğüne dikkat çeken Alkan, il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi: “Adıyaman ve Hatay gibi şehirlerimiz en ağır hasarı alırken, Besni ve Gölbaşı da ciddi kayıplar verdi. Ancak artık geçmişi unutmadan ama normale dönmeyi hedefleyerek ilerlememiz gerekiyor. Yeni yapılacak binalarda imar ve kalite standartlarına hassasiyetle yaklaşacağız. Belediyemiz, deprem sonrası tüm süreci titizlikle yöneterek kentimizin güvenliğini sağlamaya kararlıdır.”

Konteyner Kentten Kalıcı Konutlara Geçiş

Başkan Alkan, Besni’de konteyner kentte kalan depremzedelerin yerleşimi ve kalıcı konutlar hakkında şunları söyledi: “Şu anda 240 devlet konutu hak sahiplerine teslim edildi, bin 800 konut inşa ediliyor ve bin 400’ü kısa sürede teslim edilecek. Yerinde dönüşümle birlikte toplamda 2 bin 400 konuta ulaşmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın en büyük arzusu bir an önce evlerine kavuşmak. Biz de tüm ekiplerle beraber, her bir vatandaşımız evine yerleşene kadar çalışmaya devam edeceğiz.”

Besni’nin Kalbine ‘Kent Meydanı’ Projesi

Alkan, Besni’nin çehresini değiştirecek ve ticari hayatını canlandıracak Kent Meydanı Projesi’ni şu sözlerle tanıttı: “Besni’de yeni bir cazibe merkezi yaratmak için, tarihi Cirit Meydan’da kentsel dönüşümü başlattık. Bu projeyle Besni’nin merkezinde geniş bulvarlar, ticari alanlar ve sosyal yaşam alanları oluşturulacak. Yeni kent meydanı, Besni'nin ticari kalbinin attığı bir merkez olacak. Bu yatırım sadece bugünü değil, en az yüz yılı etkileyecek bir yatırım olarak şehrin geleceği için büyük önem taşıyor.”

“Depreme Dayanıklı Yapılarla Güvenli Bir Besni”

Başkan Alkan, deprem sürecinin Besni’deki imar ve yapı kalitesine dair daha sıkı bir denetim anlayışı getirdiğini belirterek, “Depremde yaşanan acı kayıpların ardından, ilçemizde inşa edilecek her yeni yapının güvenlik standartlarına uygun olarak yapılmasına azami dikkat ediyoruz. Artık ilçemizde depremden kaynaklanan endişe olmadan yeni bir hayat kuracağız,” dedi.

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, konuşmasını Cumhuriyet coşkusunu paylaştığı tüm Besnililerin bayramını kutlayarak sonlandırdı. Alkan, “Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak, çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA