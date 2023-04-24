İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını duyurdu.

Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa çıkacak.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde de yapılan duyuruya göre, Galatasaray Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararları şöyle:

- Galatasaray karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarımız bilet satın alabilecektir.

- 30.04.2022 tarihinden itibaren Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal etmeyen taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarımız ve kombine sahipleri, biletlerini transfer edemeyecektir. Yalnızca kombine sahibi taraftarlarımız biletlerini kulübe devredebilecektir.

- Galatasaray karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.

Bilet Fiyatları

VIP 100: 7.500TL

VIP 101-126: 6.250TL

1. Kategori: 2.500TL

2. Kategori: 2.350TL

3. Kategori: 1.900TL

4. Kategori: 1.650TL

5. Kategori: 1.500TL

Kapalı Üst: 1.400TL

6. Kategori: 1.250TL

7. Kategori: 475TL

8. Kategori: 450TL