23.30 sularında Merkez’e bağlı Akçin köyünde arazi yangını nedeniyle itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Yaklaşık 200 dönüm arazide çıkan örtü yangınına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak facianın büyümesini engelledi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı X’te paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Tutdere, “Ekip arkadaşlarımız 7/24 görevinin başında... Merkeze bağlı Akçin köyünde yaklaşık 200 dönüm arazide çıkan yangına anında müdahale eden itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

Kaynak : PHA