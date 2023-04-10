Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da meydana gelen hasarı ortadan kaldırmak için belediye ekipleri yol onarım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Şehir genelinde yıkılan binalardan kaynaklanan tahribatı ortadan kaldırarak, vatandaşların rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, tahrip olan yolların en kısa sürede onarılacağını dile getirdi.

Yetkililer ayrıca devam eden çalışmalar hakkında da bilgi vererek, “Ekiplerimiz kent merkezinde cadde, mahalle ve sokaklarda yoğun yağışlar ve depremden kaynaklanan bozulma ve çökmeleri ortadan kaldırmak için yol onarım ve iyileştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor” dedi.



Kaynak : PHA