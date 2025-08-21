Erdem Caddesi’nde samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Belediye Başkanı Tutdere esnafın sorunlarını ve taleplerini tek tek dinledi. Tutdere, Adıyaman’ın sosyal ve ekonomik hayatında esnafın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, her zaman esnafın yanında olacaklarını söyledi.

“Hemşerilerimizle aynı sofrada buluşmak çok kıymetli”

Başkan Tutdere, “Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, onların düşüncelerini doğrudan dinlemek bizler için çok kıymetli. Esnafımızın emeğiyle güçlenen bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak : PHA