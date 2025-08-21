İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık, banka/kredi kartı kötüye kullanımı ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonda 55 şüphelinin yakalandığını, 23’ünün tutuklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 20 ilde “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanımı ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda 55 şüpheli yakalanırken, 23’ü tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol kararı alındı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van’da, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin “Araç kiralama, kapora bedeli ve ev eşyası” temalarıyla vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, bu sitelerde para transferine aracılık ettiği ve reklam yaptığı, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı, mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Savcılıklar, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürleri ve polisleri tebrik ederek, “Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin, biz gereğini yapalım” dedi.