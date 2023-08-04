“Türkiye’nin yenilikçi medyası” sloganıyla yola çıkan herkesduysun.com, her gün yeni projeleriyle vatandaşın karşısına çıkmaya devam ediyor. herkesduysun.com bu kez de alışılmışın dışında bir bilgi yarışması ile Türkiye gündemini sarsacak.

Bu yarışma ile hem bilgilenecek hem de kazanacaksınız! Türkiye’nin kazandıran yarışması Herkes Kazansın, ilk bölümüyle herkesduysun.com ve sosyal medya hesaplarında yayında! Sen de bu eğlenceye var mısın?

herkesduysun.com’da yayınlanan “Herkes Kazansın” isimli para ödüllü bilgi yarışması ile yürüdüğünüz caddede, çalıştığınız sokakta, yaşadığınız mahallede bizimle karşılaşmaya hazır olun! Her an sizin de karşınıza çıkabiliriz.

ŞEHRİMİZİN VE ÜLKEMİZİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞERLERİNİ NE KADAR TANIYORUZ?

Çanakkale, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Antalya, Mersin, İzmir, Balıkesir, Ankara, Sakarya, Adıyaman, Denizli… Herkes Duysun ekipleri Türkiye’nin dört bir yanında karşınıza çıkabilir.

herkesduysun.com bünyesinde hazırlanan ve yayınlanacak olan “Herkes Kazansın” isimli kazandıran bilgi yarışmasının formatı şu şekilde:

Yolda yürürken bizimle karşılaşıyorsunuz ve biz sizlere sırasıyla beş genel kültür sorusu soruyoruz. Bildiğiniz her doğru soru başına 100 TL para ödülü kazanıyorsunuz. Yanlış cevap verdiğiniz soruda maalesef eleniyor ve doğru bildiğiniz soruların ödülünü alarak yarışmaya veda ediyorsunuz. Sorduğumuz beş sorunun tamamını bilmeniz durumunda da 500 TL para ödülünün yanı sıra sizlere sürpriz hediyeler veriyoruz.

Öğrenirken eğlenmeye, eğlenirken kazanmaya, kazandıkça harcamaya hazırsanız bizi takip edin!