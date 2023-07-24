"Zenginimiz bedel öder askerimiz fakirdendir."

Bu türkü ne zaman yazılmış bilmiyorum. Ama yıllardır dinleriz. Demek ki bu "Bedelli" konusu eskiden de bir şekilde varmış.

“Bedelli" konusu artık kanunlaştı ve askerlik yani “VATANİ GÖREV” maalesef tamamen fakir fukaranın üstüne kaldı. Artık onların dışında kimse Askerlik yapmayacak.

Askerlik “Bedeli” de 31 Aralık 2023 tarihine kadar

122.350 liraya çıktı.

Yani zengin fakir, asgari ücretli Holding sahibi farketmez her Türk Vatandaşı için askerlik bedeli 122.350 lira.

Aslında “Vatani görevin” bedeli olmaz. Hadi yapıldı diyelim.. İyi de; Neden herkese eşit ücret.

Bu çok büyük bir ADALETSİZLİKTİR. Çok büyük bir haksızlıktır.

Elimizi vicdanımıza koyalım;

Asgari ücretle bile çalışacak bir iş bulamayan bir garibanla, bir eğlence merkezinde bir gecede bu 122.350 lirayı harcayacak mali gücü olan zengin bir aile çocuğu neden aynı parayı ödesin? Böyle bir adaletsizlik olur mu?

Askerlik bedeli kişilerin Ekonomik durumlarına göre düzenlenmelidir. Geliri az olandan az, geliri çok olandan çok ücret alınmalıdır. Ve istisnasız herkes 1 ay askerlik yapmalıdır.

Mesela;

Temel askerlik süresi 6 ay olduğuna göre, kamu veya özel sektörde çalışan herkes “Bedel” olarak 6 aylık maaşını ödemelidir. Yani askerliğin her ayına karşılık bir maaş..

Bugün için asgari ücretlinin askerlik bedeli ;

11.402x6 = 68.412 TL

22.000 TL. Maaş alan bir kişinin askerlik bedeli ;

22.000x 6= 132.000 TL.

50.000 TL. Maaş alan ;

50.000x6 =300.000 TL.gibi..

Yani her vatandaş aldığı ücrete göre askerlik bedeli ödemelidir.

Vergi mükellefi olan kişiler ise ailelerinin verdiği vergiye göre bir "Bedel" ödemelidir.

En düşük askerlik bedeli aylık asgari ücret kadar, en yüksek bedel ise aylık 150.000’i (Holding sahipleri) geçmemelidir.

Olması gereken, ADİL olan budur.