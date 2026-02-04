Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirdi. Kurum, bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçlerin tamamlanması için 3 ay süre tanıdı.

BDDK tarafından bankalara gönderilen talimat yazısında, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidine yönelik süreçlerin oluşturulması gerektiği vurgulandı. Yazıda, eğitim ve sağlık harcamalarının yeni düzenlemelerden olumsuz etkilenmemesini sağlayacak sistemsel geliştirmelerin yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Kurum, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içinde tesis etmelerini ve tüm operasyonel süreçleri eksiksiz biçimde tamamlamalarını istedi. Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.

Kaynak : PERRE