"İmralı Görüşmesi Kabul Edilemez"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmralı görüşmesinin ve ardından gelen siyasi parti ziyaretlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Destici, bu süreçte ortaya çıkan taleplerin terörle mücadeledeki iradeye zarar verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“PKK’nın siyasi uzantısı DEM’in İmralı’daki görüşmesi sonrası yapılan açıklamalar, yeni bir pazarlık sürecinin işareti niteliğindedir. Bu durum, teröristlerin ve uzantılarının meşruiyet kazanmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle süreç başlamadan derhal sonlandırılmalıdır.”

"Terörle Mücadelede Zaaf Oluşturacak"

Destici, PKK’nın 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye’ye zarar vermeye çalıştığını ve küresel desteklere rağmen bitme noktasına geldiğini vurguladı. Yeni bir çözüm sürecinin terör örgütünün ömrünü uzatacağını belirten Destici, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir ‘Çözüm Süreci’, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin ve devletine bağlı bölge halkımızın iradesine zarar verir. Türkiye, terörle mücadelede kararlılıkla yoluna devam etmeli ve herhangi bir pazarlık veya uzlaşmaya asla izin vermemelidir.”

"Türkiye, Terörle Mücadelede Gücünü Göstermeli"

Destici, Türkiye’nin terörle mücadelede tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiğine dikkat çekerek, şu çağrıda bulundu:

“Türkiye Cumhuriyeti, terörle mücadeledeki gücünü ve kararlılığını tüm dünyaya göstermelidir. Sınırlarımızın içinde ve ötesinde bulunan terör unsurları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yok edilecektir. Devletimiz, hiçbir dış müdahaleye veya terör örgütüne boyun eğmeyeceğini net bir şekilde ifade etmelidir.”

"ABD ve Bölge Ülkelerine Mesaj"

Destici, açıklamasında ABD’nin terör örgütüne verdiği desteği de eleştirdi. Türkiye’nin sınırlarında bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Destici, bölge ülkelerine de şu mesajı iletti:

“Irak ve Suriye, sınırları içindeki PKK unsurlarına karşı harekete geçmezse, Türkiye bu terör artıklarını kendi eliyle yok edecektir. Teröre destek veren herkes bunun bedelini ödeyecektir.”

"Hukukun Üstünlüğü Vurgusu"

İçerideki terör unsurlarına karşı hukukun uygulanacağını belirten Destici, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha yineledi. Destici, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücü, terörü kökünden bitirmeye yetecek kadar büyüktür. Hiçbir terör unsuru, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin huzurunu tehdit edemeyecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA