En düşük emekli aylığının 20 bin TL olarak belirlenmesini değerlendiren Ateş, rakamın günlük hayatta karşılığı olmadığını belirterek, 'Bu rakam kâğıt üzerinde bir maaş gibi görünebilir ama çarşıya, pazara, kiraya yansıması yok' dedi.

'Emeklinin Maaşı Daha Ayın Başında Bitiyor'

Adıyaman'da konut kiralarının 15 bin TL bandına dayandığını hatırlatan Akif Ateş, Perre Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Bugün Adıyaman'da bir emekli maaşını aldığı gün, daha ay bitmeden parasını kaybetmiş oluyor.

Kira ödendikten sonra geriye kalan parayla mutfak mı dönecek, fatura mı ödenecek, ilaç mı alınacak?

Torununa harçlık vermeyi bırakın, bir çikolata alırken bile düşünmek zorunda kalan bir emekli profili oluştu.'

Ateş, emeklilerin artık yalnızca geçim sıkıntısı değil; barınma, borçlanma ve sosyal dışlanma baskısıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

'Bu Tablo Tesadüf Değil'

Ortaya çıkan tablonun ekonomik zorunluluklarla açıklanamayacağını savunan Ateş, emeklilerin yaşadığı sorunların uzun süredir izlenen ekonomik tercihlerden kaynaklandığını ifade etti.

'Bugün milyonlarca emekli ay sonunu getiremiyorsa bunun sebebi kader ya da zorunluluk değildir.

Emeğin payını küçülten, sosyal dengeyi bozan ve dar gelirlileri görmezden gelen politikaların doğal sonucudur.

Emeklilik bu ülkede artık dinlenme dönemi değil, hayatta kalma mücadelesi hâline gelmiştir.'

'İnsanca Yaşam Talebi Meşrudur'

Emeklilerin insanca yaşam talebinin meşru ve haklı olduğunu dile getiren Akif Ateş, bu sorunun yalnızca emeklilerin değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.

'Bir ülkede emekliler geçinemiyorsa, orada sosyal adaletten söz edilemez.

Emekli onurlu yaşayacak ki toplum ayakta kalsın.

Bu mücadele yeni başlıyor ve görmezden gelinemez.'

ADIYAMAN (PERRE) - (Sibel TURAN)

