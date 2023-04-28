Ramazan Bayramı bereketi, seyahat sektörüne de yansıdı. Toplam 11 günlük bayram seyahati sürecinde, sefer sayılarında yüzde 50’ye varan, yolcu sayılarında ise yüzde 240’lara ulaşan artış yaşandı.

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, tatili aileleri ve sevdikleri ile geçirmek isteyen yolcuların daha çok memleketlerine gitmeyi tercih ettiğinin gözlendiğini kaydederek, 11 günlük bayram seyahati süresince şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 240’lara varan artış yaşadıklarını, günlük sefer sayısının ise binden bin 500’lere kadar çıkarttıklarını ve Ramazan Bayramı, pandemi sonrasında seyahat sektörü olarak yaşadığımız en hareketli bayram olduğunu söyledi.

Sektör hareketliliğini de yansıtan rakamlara göre Ramazan Bayramı’nda yolcuların en gözde adresi Karadeniz Bölgesi olduğuna dikkati çeken Kepek, en çok sefer düzenlenen ve yolcu taşınan bayramda en çok tercih edilen ikinci güzergâh ise İç Anadolu olduğunu kaydetti.

2023 yılında 28 bin kişi olan ve Ramazan ayında 24 bine düşen Kâmil Koç’un günlük ortalama yolcu sayısı bayram seyahatlerinin 14 Nisan’da başlamasıyla birlikte katlanarak arttığını ifade eden Kepek, 14-24 Nisan tarihleri arasında yoğunlaşan bayram süresince günlük taşınan yolcu sayısı ortalaması ise 55 bine ulaştığını söyledi.

DÖNÜŞ YOLCULUĞUNDA YOLCU SAYISI YÜZDE 240 ARTTI

Bayram seyahatlerinde dönüş trafiğinin başladığı 23 ve 24 Nisan’da ise rekor sefer ve yolcu sayılarına ulaşıldı. Bayramın son günü olan 23 Nisan’da 1.450 sefer ile 81 binin üzerinde yolcu taşıyan Kâmil Koç, 24 Nisan’da ise 1.500 sefere ve 82.000 yolcuya ulaştı. Bayram seyahat sürecinin son iki günündeki artış ise, Ramazan ayı ortalamasına göre üç katı aşarak yüzde 240’lara ulaştı.