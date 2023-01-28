Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı, odaya kayıtlı üyelerin katılımıyla Kahta Kültür Merkezi’nde bakanlık temsilcileri Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü’nde görevli Abdurrahman İlhan, Fidan Yavaş ve Semiha Kılıç gözetiminde düzenlendi. Toplantıya Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman, Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Saray, STK temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra toplantının divan başkanlığına önerilen Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk ve heyetinin üyeler tarafından kabul edilmeleriyle divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanı Abuzer Aslantürk tarafından toplantının gündem maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. Oylamaya sunulan gündem maddelerinin üyeler tarafından kabul edilmesinin ardından Başkan Zeynal Aydın’ın güven tazelemesiyle toplantı sona erdi.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeynal Aydın, “Öncelikle katılımlarından dolayı değerli konuklarımıza ve desteklerinden dolayı da özellikle tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Kurulduğumuz ilk günden beri aynı zamanda kooperatifin kurucu başkanı olarak her zaman esnaflarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz ilkeleriyle hareket ettik. Kredi başvurusunda bulunan tüm esnaflarımıza oda olarak yardımcı olduk ve bundan sonra da yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tekrardan katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı Yönettim Kurulu ise Zeynal Aydın (Başkan), Aydın Dolaş, Ahmet Çiçek, İsmail Bakır ve Mehmet Özbek isimlerinden oluştu.