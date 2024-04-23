Yılmaz: “Bundan sonra Şehitkâmil’de hiçbir çocuk ihmal edilmeyecek”

Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın heyecanını yaşadılar. Bu özel günde, çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler arasında en dikkat çekici olanlardan biri, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet dağıtım töreniydi. Törende söz alan Başkan Yılmaz, “Çocuklarımızı, bir nebze de olsa mutlu etmek istedik. Bundan sonra Şehitkamil’de hiçbir çocuk ihmal edilmeyecek. Bu bir başlangıç. Biliyoruz eksiğimiz var. Hemen eksiğimizi tamamlayacağız. Siz bana güvenin” dedi. Gaziantep’in her noktasından çocuklar, Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen bisiklet dağıtım törenlerine katıldılar. Çocuklara, spor yapma imkânı sunmanın yanı sıra bisiklet kullanmanın keyfini ve önemini vurgulamayı amaçlayan program, yoğun ilgi gördü.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, çocuklara yönelik bu özel etkinlik kapsamında yüzlerce bisiklet dağıtarak, onların yüzlerinde gülümsemeler oluşturdu. Dağıtım törenlerine katılan çocuklar, bisikletlerine kavuştukları anda büyük bir sevinç yaşadılar. Bazıları, ilk defa bir bisiklete sahip olmanın mutluluğunu yaşarken, bazıları da eski bisikletlerini yeniledi. Yaşanan mutluluk dolu anlar, çocukların yüzlerindeki gülümsemelerle taçlandı. Bisikletler, onlara özgürlüğü, heyecanı ve keşfetme arzusunu sunarken, 23 Nisan ruhuyla birleşerek unutulmaz bir bayram coşkusunu yaşattı. Etkinliklere katılan aileler ise çocuklarının mutluluğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirttiler. Aileler; bisikletlerin, çocukların sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine ve dışarıda daha fazla zaman geçirmelerine olanak tanıyacağını ifade ettiler.

Yarınlarınız umutlu olsun

“Sevgili çocuklar, sizlere baktığım zaman ben, Mustafa Kemal’leri görüyorum” diyerek sözlerine başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, hitabını şu sözlerle sürdürdü:

“Sizlerin gözünde aydınlık yarınları görüyorum. Her biriniz, geleceğin birer Mustafa Kemal’isiniz. Avukatısınız, doktorusunuz, öğretmenlerisiniz. Canınız sıkıldı mı, dersleriniz böyle başarısız mı oldu, sınavınız kötü mü geçti. Mustafa Kemal’i düşüneceksiniz. Dünyanın en güzel insanının, dünyanın en güzel varlıklarına armağan ettiği müthiş bir bayram. Hepinize mutlu olsun. Yarınlarınız umutlu olsun. Mutlu bayramlar çocuklar. Bisikletlerinize güle güle bilin ama trafikte sakın binmeyin, tamam mı? Park eksiğiniz var biliyorum. Abiniz olarak da söz verdim. Hiçbir mahalleyi parksız bırakmayacağım. Hepinizi gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum.” dedi.

Konuşmasında, tablet ve gezi müjdesi veren Başkan Umut Yılmaz, “Çocuklarımızı, bir nebze de olsa mutlu etmek istedik. Bundan sonra biz başarılı çocuklara tablet dağıtımına başlıyoruz. Ama yetmiyor. Bilgisayarsız, tabletsiz ev istemiyoruz. Allah izin verirse biz hemen şehirlerarası gezilere başlıyoruz. Anıtkabir, Çanakkale her çocuğun görmesi gereken yer. En geç Temmuz’da da sizin çocuklarınızı ben geleceğim, sizlerden emanet alacağım. Siz de bana, eminim ki abisine emanet edeceksiniz. Şortlarımızı çekeceğiz. Mersin’e gideceğiz, Anamur’a gideceğiz. Denize gideceğiz. Tamam mı? Bundan sonra Şehitkamil’de hiçbir çocuk ihmal edilmeyecek. Bu bir başlangıç. Biliyoruz eksiğimiz var. Hemen eksiğimizi tamamlayacağız. Siz bana güvenin. Ben, vermiş olduğunuz tüm destek için hepinize teşekkür ediyorum. Bu işin kahramanları sizlersiniz, sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Kaynak : PHA