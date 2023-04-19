YILDIRIM; açıklamasında şöyle dedi:

“6 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6649 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere (taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil) 27 Ocak Cuma günü 13 günlük ücretleri tutarında yılın ilk ilave tediyesi (ikramiye) ödenmiş, ikinci yarısı ise 17 Nisan 2023’te ödendi. 2018 yılından itibaren de yaklaşık 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi ödenmektedir.

KAMU İŞÇİLERİNE 67 YILDIR ÖDENİRKEN MEMURLARA 1 KURUŞLUK İKRAMİYE BİLE YOK

Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

Toplu iş sözleşmeleri uyarınca da kamu işçilerine yılda iki kez birer aylıkları tutarında iki ikramiye ile vergi dilimi kayıplarını karşılayabilmek için ayrıca Denge Ödeneği de ödenmektedir.

İşçi sendikalarını ve konfederasyonlarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, memur sendikalarına örnek olmalarını diliyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerle birlikte çalışan, çoğu kez aynı odayı paylaşan memurlara ise yasal hakları olmasına rağmen 1 kuruşluk bir ikramiye bile ödenmemektedir.

KAMUDA İKRAMİYE AYRIMCILIĞI İSTEMİYORUZ!

Memurlar olarak bu haksızlığın son bulmasını, kamuda işçiler gibi memurların da ikramiye almasını istiyoruz. Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır. Memurlara üvey evlat muamelesi yapılması utanç vericidir, memurlara zulümdür. BASK olarak 4688 sayılı yasada yer alan “ikramiye” hakkımızı istiyoruz, memurların da kamu işçileri gibi 6772 sayılı Yasa kapsamına alınmasını, Yasanın işçi memur ayrımı yapılmaksızın kamuda çalışan herkese uygulanmasını istiyoruz.

CUMHURBAŞKANI’NA 24. KEZ BAŞVURDUK

Siyasi partilerle, TBMM grup başkanvekilleri ile defalarca görüştük, taleplerimizi defalarca ilettik.

BASK olarak, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde (Başbakanlık dönemindeki başvurularımız hariç) son yazımızla 24. kez başvuru yaptık. Bugüne kadar cevap alamadık. Memur ve aileleri görmezden gelinmemeli, bayram öncesi ikramiye talepleri dikkate alınmalıdır.