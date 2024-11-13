Türkiye’nin En Uygun Fiyatlı Lokantası ve Çay Evi

23 Ağustos’ta hizmete giren Kent Lokantası, üç çeşit yemeğin 50 TL, çayın ise 3 TL gibi uygun fiyatlarla sunulmasıyla dikkat çekiyor. Başkan Tutdere, burada yemek alan vatandaşlarla sohbet ederek memnuniyetlerini dinledi. Lokantadan evine yemek götüren bir kadın, Başkan Tutdere’ye teşekkür ederek, “Her gün buradan yemek alıyoruz. Çok teşekkür ederiz, Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

Dengbêj Karşılaması ve Başkan’ın Eşliği

Başkan Tutdere, Demokrasi Parkı’nda bir dengbêjin Kürtçe klamıyla karşılandı. Dengbêj, sevgi ve hatır sorma temasını işleyen klamını söylerken Başkan Tutdere de bu anlamlı karşılamaya eşlik etti. Dengbêjin performansı, parkta bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Kadın Dinlenme Evi ve Vatandaşların Talepleri

Başkan Tutdere, ziyaret sırasında Emekli Çay Evi’nde çay içerek vatandaşların taleplerini dinledi. Ardından Kadın Dinlenme Evi’ni ziyaret eden Tutdere’ye buradan yararlanan bir kadın, “Bu tesis biz kadınlar için çok değerli bir hizmet. Çok teşekkür ederiz,” diyerek memnuniyetini ifade etti.

“Çalışma Azmimiz Sizlerle Artıyor”

Başkan Tutdere, yapılan hizmetlerin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Siz bize destek oldukça çalışma azmimiz artacak. Kentimizi daha güzel, ferah ve yaşanabilir bir hale getirmek için durmaksızın çalışacağız.”

Dengbêjlik ve Klam Geleneği Hakkında

Dengbêj, Kürt sözlü edebiyatının taşıyıcısı olan halk ozanlarına verilen isimdir. Bu sanatçılar, Kürt toplumunun kahramanlık hikayelerini, aşklarını, trajedilerini ve tarihsel olaylarını sözlü olarak yeni nesillere aktarmaktadır. Dengbêjlerin söyledikleri klamlar, Kürt müziğinde özel bir yere sahip olup genellikle uzun soluklu bir hikaye anlatımı içerir.

Klamlar, hem bir eğlence hem de kültürel bir aktarım aracı olarak, Kürt halkının kolektif belleğini koruma görevini üstlenir. Başkan Tutdere’nin bu kültürel geleneğe eşlik etmesi, Kürt toplumunun zengin mirasına duyduğu saygıyı yansıttı.

Adıyaman’da Kültür ve Sosyal Hizmetler Gelişiyor

Demokrasi Parkı’nda hizmete açılan Kent Lokantası, Emekli Çay Evi ve Kadın Dinlenme Evi, sosyal dayanışma ve hizmet anlayışını ön plana çıkaran bir belediyecilik örneği sunuyor. Başkan Tutdere’nin vatandaşlarla kurduğu sıcak temas ve yöresel kültüre duyduğu hassasiyet, Adıyaman halkı tarafından takdirle karşılanıyor.

Kaynak : PHA